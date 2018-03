Shkëndija atakon finalen e pestë

Shkëndija dhe Renova të mërkurën do të përballen në gjysmëfinale të kupës së Maqedonisë. Këto dy skuadra janë takuar mes vete edhe në sezonin 2005/06, atëherë në 1/8-ën e finales, kur kuqezinjtë ishin më të mirë, 4:0 dhe 1:1 dhe vazhduan garat. Në atë sezon për herë të parë luajtën në finale, por humbën nga Makedonija GJP me rezultat 3-2, një ndeshje dramatike. Shkëndija deri tani ka luajtur në katër finale dhe vetëm njëherë është gëzuar, dhe atë në vitin 2016 kur e mposhti Rabotnickin me 2-0. Nëse e eliminOn Renovën, atëherë për Shkëndijën do të jetë finalja e tretë radhazi. Vitin e kaluar humbën nga Pelisteri në penallti. Në anën tjetër, edhe Renova bënë llogaritë e veta, duke shpresuar se do të shfrytëzoj mungesën e Hasanit të lënduar.

TË GJITHA FINALET E SHKËNDIJËS

2006: SHKËNDIJA-MAKEDONIJA GJP 2:3

2013: SHKËNDIJA-TETEKS 1:1 (5:6 P)

2016: SHKËNDIJA-RABOTNICKI 2:0

2017: SHKËNDIJA-PELISTER 0:0 (3:4 P)