Shkëndija barazoi me Renovën, i thotë lamtumirë titullit (VIDEO)

Shkëndija barazoi me Renovën në derbin e Tetovës, duke luajtur 1-1 dhe në këtë mënyrë i tha lamtumirë titullit në LPFM, pas fitores së Vardarit ndaj Pelisterit prej 3-1. Distanca e pikëve me Vardarin tani është 11 pikë, dhe tani i pret një mision i pamundur. Pas barazimit 0-0 në pjesën e parë, gjipspunuesit në minutën e 75-të vijnë në epërsi me golin e Velinovit për 0-1.



Rezultatet, java e 26-të

Vardar-Pelister 3:1

Shkëndija-Renova 1-1

Shkupi-Sileks 3-1

Pobeda-Rabotnicki 0-0

Bregallnica-Makedonija GJP 1-0

Tabela:Vardar 62, 2. Shkëndija 51, 3. Rabotnicki 43., 4.Pelister 37, 5. Sileks 35, 6.Renova 32, 7. Shkupi 28, 8.Pobeda 23, 9.Bregallnica 19, 10. Makedonija GJP17 pikë./lajm