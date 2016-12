Shkëndija bën të lumtur fëmijët në nevojë

Kampionë në fushë por mbi të gjitha jashtë saj. Ky është shembulli i skuadrës kuqezi, Shkëndija që në këto prag festa, për të tretin vit me radhë që kur është nën menaxhimin e kompanisë “Ecolog” i ka dhuruar disa momente të lumtura fëmijëve me nevoja të posacme pranë qendrës Ditore në Tetovë “Lira”. Futbollistët Egzon Bejtullai, Mevaln Murati, Besir Nuhiu bashkë me pjesëtarë të tjerë të klubit kanë kaluar disa momente argëtuese bashkë me fëmijët e kësaj qendre të vecantë duke i dorëzuar atyre dhuratat për këto festa, por mbi të gjitha duke i falur lumturi.

Kjo vizitë i ka dhënë për më tepër mundësinë të gjithëve që të ndihen të përfshirë në familjen e madhe kuqezi, e cila ka treguar gjithmonë se është e tillë jo vetëm në fushën e futbollit.