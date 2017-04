Shkëndija dhe Renova fitojnë, Shkupi rrëmbeu pikë në Gjorce (VIDEO)

Shkëndija e Tetovës është kthyer me tre pikë nga udhëtimi në Prilep në përballjen kundër Pelisterit, duke fituar me rezultat 0-1 (0-0).

Ndeshja filloi me një minutë heshtje për shkak të vdekjes së papritur të lojtarit të Akademija Pandev, Filip Lazarevski.

Në pjesëne parë nuk pati shumë raste dhe ajo përfundoi pa gola 0-0. Ndërsa, fituesi është përcaktuar në minutën e 82-të kur Radeski pas asistit të Ibraimit shënoi për rezultat 0-1.

Pas kësaj fitore Shkëndija vazhdon të gjendet në vendin e dytë me 54 pikë.

Renova në stadiumin e qytetit në Tetovë mundi Pobedën me rezultat 1-0 me golin e vetëm të Gafurit, pas shërbimit të Nafiut, ndërsa Shkupi barazoi me makedonija GJP në terren mysafir, duke luajtur pa gola 0-0.

Rezultatet: Makedonija GJP-Shkupi 0:0, Sileks-Vardar 0:1, Renova-Pobeda 1:0, Rabotnicki-Bregallnica 3:1, Pelister-Shkëndija 0:1.

Tabela:Vardar 65, Shkëndija 54, Rabotniki 46, Pelister 37, Sileks 35, Renova 35, Shkupi 29, Pobeda 23, Bregallnica 19, Makedonija GJP 18 pikë.