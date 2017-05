Pas largimit të trajnerit Thomas Brdaric, gazeta “Lajm” merr vesh se trajner i ardhshëm i Shkëndijës, do të emërohet legjenda e klubit Qatip Osmani.

Burimet tona thonë se bisedimet Shkëndija-Qatip Osmani kanë nisur para ca ditësh dhe se tani pritet vetëm përfundimi i kampionatit dhe “Qato” do të zyrtarizohet te Shkëndija. Ai pas pesë viteve do të kthehet te Shkëndija me të cilën skuadër fitoi titullin e kampionit. Aktualisht ai është trajner i Renovës/lajm