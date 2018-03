Shkëndija e bëri me fol me vetveten Vardarin (Video)

Shkëndija nga Tetova është kualifikuar në gjysmëfinalen e Kupës së Maqedonisë, pasi që në ndeshjen e kthimit e ka deklasuar me rezultat 4:0 kampionin në fuqi, Vardarin, në ndeshjen që u luajt në Tetovë.

Shkëndija e bërin me vetveten me fol Vardarin, duke i shkaktuar humbjen me të thellë. Besart Ibraimi ka qenë hero i kësaj fitore, duke realizuar het-trik (53’, 56’ e 66’) dhe Visar Musaliu (80’).

Ndeshja e parë në Shkup kishte përfunduar 1:1 dhe skuadra shqiptare me rezultat të përgjithshëm 4:1 avancoi më tej. Trajnerin Qatip Osmani është sikurse në qiellin e shtatë me këtë fitore bindëse dhe kualifikim, kësisoj kuqezinjtë janë kandidati kryesorë për ta fituar Kupën. Festë e madhe në Tetovë sidomos nga tifozët “Ballistët”.

Përvec Shkëndijës në gjysmëfinale të kupës janë edhe Akademija Pandev, Pelister dhe Renova. Shorti për çiftet gjysmëfinale do të hedhet ditën e premte.