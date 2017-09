Shkëndija e “rrënoi”Pelisterin në Manastir (VIDEO)

Shkëndija vazhdon me serinë e fitoreve, duke shënuar fitoren e pestë radhazi në LPFM. Tetovarët në Manastir festuan kundër Pelisterit me rezultat 1-3, duke betonuar kreun e tabelës. Ekipi i Qatip Osmanit bëri një ndeshje super të mirë dhe që në pjesën e parë thuajse siguroi fitoren. Dy gola shumë të bukur të kapitenit Ferhan Hasani, ndërsa golin e tretë e realizoi Junior. Hasani e shënoi golin e parë në minutën e katër për 0-1, kurse pak më vonë, së bashku me Alimin, lëshuan mundësi ideale të ngrisin rezultati në 0-2.

Më pas “Buba” me parabolë ngriti rezultatin në 0-2, duke mposhtur Jovanovskin. Në minutën e 74-të Junior shënoi golin e tretë pas kombinimit të Hasanit dhe Ibraimit. Golin e nderit për vendasit e realizoi Cvetanovski. Këto pesë fitore të Shkëndijës vijnë në një moment shumë të mirë para derbit të madh me Vardarin në Shkup./lajm

Ndeshjet, java e 9-të

Renova-Pobeda 0-0

Pelister-Shkëndija 1-3

Sileks-A.Pandev 1-0

Skopje-Rabotnicki 0-0

(e diel, ora 15:00)

Vardar-Shkupi

Renditja:Shkëndija 25, A.Pandev 14, Vardar 13 (-2), Sileks 13, Shkupi 12 (-1), Pelister 9, Pobeda 9, Rabotnicki 7 (-1), Renova 6, Skopje 4 pikë.