Shkëndija humbi nga Rabotnicki, titulli po mbetët ëndërr (VIDEO)

Skuadra “kuqezi” ka pësuar disfatë 1:0 nga Rabotniçki në takimin e xhiros së 25-të në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë. Fillimi i takimit nuk paralajmëroi diçka të tillë, pasi Shkëndija kishte kontroll të lojës dhe krijonte shanse para portës kundërshtare. Mirëpo rrjeta vendase mbeti e paprekur nga disa mundësi ideale, përfshi edhe një penalti të humbur nga Ibraimi. Zhunior kishte mundësinë e parë në minutën e 8-të kur del para portës, mirëpo goditja e tij ndalet nga Shishkovski. Në minutën e 12-të sërish Shkëndija në aksion, mirëpo Medjedoviç dhe Ibraimi bllokohen në dy kohë nga mbrojtësit vendas. Totre dhe Junior zhvillojnë aksion perfekt në minutën e 18-të, mirëpo Ibraimi nuk shfrytëzon asistin para portës duke goditur direkt në portierin Shishkovski. Presioni i Shkëndijës rezultoi me penalti në minutën e 20-të kur Shishkovski ndal me vështirësi goditjen e fortë të Ibraimit nga gjuajtja e lirë, ndërsa në vazhdim portieri vendas ndal me faul Medjedoviçin, kurse arbitri Stavrev me vonesë tregon penalti pas rekomandimit të arbitrit shtesë, Vllaho. Ibraimi mori përgjegjësinë të ekzekutojë goditjen nga pika e bardhë, mirëpo topi ndalet në shtyllën e portës vendase.

Rezultatet, java e 25-të

Bregallnica-Shkupi 3-0

Makedonija GJ-Pobeda 0-0

Rabotnicki-Shkëndija 1-0

Renova-Vardar 0-1

Pelister-Sileks 0-0

Renditja: Vardar 59, Shkëndija 50, Rabotnicki 42, Pelister 37, Sileks 35, Renova 31, Shkupi 25, Pobeda 22, Makedonija GJP 17, Bregallnica 16 pikë.

Ndëshkimi erdhi shpejtë në anën tjetër kur në rëmujën e krijuar pas harkimit të Siljanovskit, Trajçevski tregohet më i gjindshëm para portës, duke realizuar për epërsi 1:0 të vendasve. Juffo dhe Ibraimi kërkuan të barazojnë pas gjysmë ore lojë mirëpo e majta e fortë e brazilianit shkoi skaj portës, ndërsa tentimin e kërçovarit e priti Shishkovski. Deri në fund të pjesës së parë të dy palët kishin nga një mundësi, mirëpo Herera dhe Junior nuk shnjëstruan si duhet portën. Trajneri Brdariç me inkuadrimin e Hasanit dhe Alimit në pjesën e dytë riti edhe më shumë intenzitetin në sulm, ndërsa kansojen më serioze e solli Çollak me goditije me kokë pas harkimit nga këndi, mirëpo topi shkoi skaj portës. Pak më vonë Ibraimi kërkon barazimin nga gjuajtja e lirë, por Shishkovski pret sigurtë në portë. Në minutën e 82-të Abdurahimi lëviz bukur dhe provon me të majtën, mirëpo me forcat e fundit shpëton Shishkovski. Në minutën e 90-të Juffo provoi me kokë, mirëpo topi shkoi mbi traversën vendase. Në kohën shtesë nuk dhanë rezultat as goditjet e Abdurahimit dhe Alimit, kështu që tre pikët i takuan skuadrës vendase.

RABOTNIÇKI-SHKËNDIJA 1:0 (1:0)

Stadiumi “Telekom Arena” në Shkup

Shikues: 250

Arbitër: Aleksandar Stavrev

Arbitra ndihmës: Marjan Kirovski dhe Dejan Kostadinov

Arbitra shtesë: Konstatin Vllaho dhe Drako Stojçevski

Delegat: Dobre Markov

Golashënues: Trajçevski 24’ (Rabotniçki),

Kartona të verdhë: Herera, Mitrev, Najdovski (Rabotniçki), ndërsa Çollak (Shkëndija)

Karton i kuq:

RABOTNIÇKI: Shishkovski, Najdovski, Mitrev, Herera, Sahiti (Kordoba 90+1’), Siljanovski (Duranski 63’), Shikov, Elmas (Vukoviç 74’), Ivanovski, Trajçevski, Rasho.

Trajner: Viktor Trenevski

SHKËNDIJA: Jovanovski, Cuculi, Ibraimi, Totre (Alimi 58’), Medjedoviç, Radeski (Abdruahimi 70’), Junior (Hasani 58’), Juffo, Çollak, Todorovski, Vujçiç.

Trajner: Tomas Brdariç