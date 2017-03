Shkëndija iu hakmarrë Vardarit me fitore identike 3-1! (VIDEO)

Shkëndija iu hakmorrë Vardarit për humbjen në kampionat. Të mërkurën në ndeshjen e parë gjysmëfinale të kupës së Maqedonisë ekipi tetovar fitoi me rezultat 3-1, një rezultat identik sikur Vardari që fitoi në fundjavë, shkruan gazeta “Lajm”.

Besart Ibraimi me eurogol nga goditja e lirë e paralajmëroi triumfin në Shkup, për të vazhduar edhe me një gol tjetër në finish të pjesës së parë nga penalltia. Shkëndija është kampion actual I kupës dhe me këtë fitore është afër finales së re.

Braziliani Felipe nga penalltia në minutën e 51-të zvogëloi në 1-2 dhe kjo ishte e tëra që bënë vendasit në këtë takim. Në të 76-ën kundërsulm I Shkëndijës përmes Medjedovic, i cili asistoi për kapitenin Hasani që mposhti portierin Aleksovski. Ndeshja e kthimit do të luhet me 19 prill në Tetovë./lajm