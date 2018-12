Shkëndija nga Tetova është kampion vjeshtor i Maqedonisë. Skuadra kuqezi në cilësinë e mysafirit triumfoi me rezultat 3:0 ndaj rivalit vendas, Renovës, njëherësh ishte edhe derbi shqiptar i javës së 18-të në Kampionatin e Maqedonisë. Golat i shënuan Valmir Nafiu në minutën e 23-të, Besmir Bojku në atë të 67-tën dhe Omar Imeri (89’). Shkëndija përmbyll vjeshtën në vend të parë me 40 pikë apo pesë më shumë se Vardari që mban pozitën e dytë. Ndërkaq, skuadra shqiptare Shkupi triumfoi si mysafirë me rezultat 2:0 në përballje me Rabotniçkin.

Shkupjanët triumfuan me golat e Amir Bilallit (26’) e Artan Veliut (82’). Shkupi zë vendin e pestë me 23 pikë, tri me pak se Rabotniçki një pozitë më lartë.

Liga e Maqedonisë

A. Pandev-Vardari 0:0

Pobeda-Makedonija GP 0:2

Rabotniçki-Shkupi 0:2

Renova-Shkëndija 0:3

Sileksi-Bellasica 1:0

Tabela

1. Shkëndija 18 12 4 2 40

2. Vardar 18 10 5 3 35

3. A. Pandev 18 9 3 6 30

4. Rabotniçki 18 8 2 8 26

5. Shkupi 18 6 5 7 23

6. Makedonija GP 18 5 6 7 21

7. Renova 18 5 6 7 21

8. Sileksi 18 4 6 8 18

9. Pobeda 18 5 2 11 17

10. Bellasica 18 4 5 9 17