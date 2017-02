Shkëndija me fitore kthehet në Tetovë (VIDEO)

‘Kuqezinjtë’ fitojnë 2:1 testin e fundit në këto përgatitje në Antalia të Turqisë, duke mundur 2:1 Okzhetpes nga Kazakistani. Medjedoviç shënoi për epërsi në një pjesë të parë të dominuar tërësisht nga Shkëndija. Kundërshtari barazoi pas një gabimi në mesfushë, ndërsa në të dytën Shpend Asani realizoi për fitore 2:1. Shkëndija të hënën kthehet në Tetovë.





Shkëndija mbyll me fitore serinë e ndeshjeve kontrolluese në Turqi, pasi kaloi me sukses testin me ekipin nga Kazakisani, Okzhetpes. Stafi teknik kishte mundësinë e rradhës për të provuar formën e ekipit në kërkim të komponimit sa më të mirë para fillimit të garave në LPFM. ‘Kuqezinjtë’ zhvilluan një pjesë të parë shumë të mirë, me dominimin të plotë dhe disa raste të mira shënimi. Kanojsen e parë e solli Medjedoviç në minutën e 9-të, mirëpo goditja e tij shkoi mbi portë. Në minutën e 22-të tjetër aksion i bukur i Shkëndijës, Çelikoviç harkon para portës, ndërsa tentimi i Medjedoviçit shkoi skaj shtyllës. Këto kansoje paralajmëruan golin që erdhi në minutën e 24-t, pas një rivënie këndore Hasani bukur asiston, ndërsa Medjedoviç realizon në tentimin e dytë për epërsi 1:0.

Shkëndija humbi të tjera mundësi shënimi deri në fund të pjesës së parë, ndërsa një gabim neë mesfushë bëri kazakët të barazojnë në minutën e 43-të me golin e Sergey Politylo-s. Në pjesën e dytë Shkëndija vazhdimisht kërkon golin e epërsisë, që erdhi shtatë minuta para fundit kur kapiteni Hasani asiston drejt Shpend Asanit, ndërsa i riu realizon për 2:1. Kjo ishte përballja e fundit e Shkëndijës në Antalia të Turqisë në kuadër të kësaj faze përgatitore, e cila trajnerit Brdariç i ka dhënë mundësinë për të testuar formën e ekipit. Ndryshe, ekspedita e Shkëndijës të hënën kthehet në Tetovë.

SHKËNDIJA-OKZHETPES 2:1 (1:1)

Stadiumi: Kompleksi sportiv Gloria Sport Arena

Golashënues: Medjedoviç 24’ dhe Asani 83’ (Shkëndija), ndërsa Politylo 43’ (Okzhtepe).

SHKËNDIJA: Jovanovski (Zahov 46’), Bejtullai, Pollozhani (Todorovski 23’ (Murati 84’)), Cuculi, Çelikoviç, Zejnullai (Fazllagiq 84’), Alimi (Bojku 84’), Hasani (Zhunior 86’), Ibraimi (Asani 64’), Imeri (Totre 56’), Medjedoviç (Juffo 84’).

Trajner: Tomas Brdariç.