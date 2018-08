Shkëndija në Salzburg do luaj më 8 gusht

Janë mësuar terminet e zhvillimit të ndeshjeve të xhiros së tretë në Ligën e kampionëve. Shkëndija të mërkurën me 8 gusht do të udhëtoj në Salzburg, ndërsa ndeshja fillon në orën 19:00, kurse ajo e kthimit me 14 gusht në stadiumin “Filipi I Dytë” në Shkup me fillim prej orës 20:15 minuta. Nëse Shkëndija triumfon atëherë do të luaj në play-off të LK-së, ndërsa nëse eliminohen, atëherë ëndrra europiane do të vazhdoj në play-off të Ligës së Europës. Salzburg sezonin e kaluar në Ligën e Europës pati eliminuar skuadra si Sociedad, Dortmund, Lazio e tjerë.

