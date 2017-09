Shkëndija ishte sensacioni shqiptar edhe këtë vit, duke arritur deri në fazën e Play-Offit të Europa Leagues, shkruan zeri.info.

Dhe, në këtë fazë skuadra terovare u përball me gjigantin italian, AC Milan.

Përmes këtij reportazhi, të cilin mund ta shihni me video më poshtë, ju do të njoftoheni me rrugëtimin e Shkëndijës nga Tetova në Milano.

Atmosferën që mbretëroi në qytetin italian dhe intervistën me pronarin e Shkëndijës, Lazim Destani. /Zëri/