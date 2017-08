Shkëndija pa Juniorin, ndoshta edhe pa Hasanin kundër Milanit

Shkëndija është duke u përballur me problem për ndeshjen e kthimit kundër Milanit, të enjten në Shkup. Junior nuk ka stërvitur në stërvitjen zyrtare, për shkak të dhimbjeve në këmbë. Brazilani nuk ka fat të luaj ndaj gjigantit europian. Ndërkohë, Ferhan Hasani stërviti dhe trajneri Qatip Osmani në momentin e fundit do të vendos nëse do të jetë titullar. Nëse këto dy futbollistë nuk paraqiten, atëherë shanset për ndonjë rezultat pozitiv do të jenë shumë të vogla. /lajm