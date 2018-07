Ndeshja e javës së dytë eliminatore në Ligën e kampionëve ndërmjet Shkëndijës dhe Sheriff Tiraspol nga Moldavia do të zhvillohet të martën e ardhshme në stadiumin “Filipi i Dytë” në Shkup me fillim prej orës 20:15 minuta. Kundështari i kampionit tonë eliminoi Torpedon nga Gjeorgjia me rezultain e përgjithshëm 4-2 (3-0 në shtëpi dhe 1-2 si mysafir). Kujtojmë se, Shkëndija eliminoi TNS-në nga Uelsi me rezultat të përgjthshëm 5-4 (5-0 në Shkup dhe 0-4 në Uels).

