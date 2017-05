“Shkërdhata me kapelë” shfaqet në Kumanovë

Në teatrin e Kumanoves u shfaq premiera e shfaqjes”Shkërdhata me kapelë”, ne bashkeprodukcion te teatrit “Ultra ” dhe drama shqipe-Kumanove

e finansuar nga ministria e kultures e R.Maqedonise.

Ne rolin kryesor edhe kesaj here u paraqit aktori i mirënjohur nga teatri i Shkupit Ylber Murtezi si dhe Aleksandra Peshevska,Asdren Selimi,Shkelqim Islami dhe Sanja Ruseska.

Vlen te theksohet se ky eshte projekt multinacional ku flitej ne gjuhen shqipe dhe maqedone.

Regjisor i ketij projekti eshte aktori dhe regjisori kumanovar Qazmedin Nuredini.

Publiku me duartrokitje frenetike e priti kete premierë.

Ky projekt do te jetë edhe pjese e festivalit me te madh teatror ne Maqedoni “Vojdan Cernodriski”