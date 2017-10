Shkolla me 11 nxënës e 13 mësimdhënës (VIDEO)

Në shkollën e fshatit kanë mbetur vetëm 11 nxënës. Në klasën e tretë dhe të pestë nuk ka asnjë nxënës, kurse në klasën e parë, të dytën, gjashtën dhe të nëntën janë vetëm nga një nxënës, me të cilët punojnë 13 mësimdhënës.

Drejtori i shkollës “Bislim Halimi” thotë se edhe niveli lokal edhe ai qendror pak kanë bërë dhe pak po bëjnë për këtë fshat.

Shukrane Hoti është arsimtare e gjuhës shqipe. Ajo po i mban mësim vetëm një nxënësi në klasën e gjashtë.

Arsimtarja Hoti udhëton nga Mitrovica në Selac me shpenzimet e veta për transport. “Është e vështirë të punohet vetëm me një nxënës. Edhe nxënësi e ka të vështirë sepse nuk ka shokë e shoqe për të garuar me ta”, tha ajo.

Shkolla e fshatit mund të mbetet pa nxënës nëse nuk rregullohet rruga. /rtv21