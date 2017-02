Shkolla në Vizbeg, ndërtimi fillon në mars

Në muajin mars pritet të hidhet gurthemeli për ndërtimin e shkollës fillore në Vizbeg, nevojë e kamotshme e banorëve shqiptarë të këtij venbanimi. Këtë e garantoi sot kreu i komunës së Butelit, Petre Llatinovski duke shtuar se në këtë godinë mësimin do ta ndjekin 1000 nxënës në dy ndërrime.

Për një muaj, do të jemi dëshmitar të hedhjes së gurthemelit të shkollës në fshatin Vizbeg. Ky është një lajm i mirë. Ne seancën e radhës në komunë do të marrim vendim për heqjen e taksave komunaleve për ndërtimin e shkollës në fshatin Vizbeg. Kjo pikë në rend të ditës është vendosur me kërkesë të Ministrisë së Arsimit që të kompletohet leja për ndërtim – tha kryetari i komnës Butel, Petre Llatinovski.

Edhe nga ministria e Arsimit konfirmojnë se në buxhetin për vitin 2017 është paraparë ndërtimi i shkollës fillore në Vizbeg, por duke mos saktësuar shumën e mjeteve që do të ndahet për ndërtimin e saj. Nga ky dikaster sqarojnë se ditëve në vijim do të shpallet tender për firmën ndërtuese. Nxënësit e Vizbegut vite me radhë përballen me mungesën e një shkolle fillore me mësim në gjuhen shqipe. Mbi 800 nxënës të kësaj lagje janë të detyruar që mësimin ta ndjekin nëpër shkolla fillore të komunave të ndryshme si ajo e Çairit, Butelit, Karposhit dhe Shuto Orizares. Numri më i madh i nxënësve i takon komunës së Butelit ndërkohë që mësojnë në shkollën fillore “26 korriku” të komunës Shuto Orizarë.