Shkup: Gjimnazistë rrihen për shkak të një vajze

Një 17-vjeçar dhe një shok i tij, nxënës të vitit të dytë në SHMQSH “Dimitar Vllahov”, janë sulmuar fizikisht nga personi G.M. nga fshati Haraçinë dhe prej nga një nxënës në skollë. Sulmi është denoncuar në polici dje pasdite rreth orës 16.

Siç njoftoi sot Ministria e Punëve të Brendshme, derisa dy minorentë kanë ndenjur në oborrin e shkollës i është afruar një bashkënxënës i tyre dhe i ka ftuar të shkojnë me të në rrugën para shkollës. Atje i ka pritur G.M., i cili me dhunë i ka futur në automobil “Golf 3” me targa të Shkupit dhe i është kanosur 17-vjeçarit që ta lë të dashurën e tij dhe të mos shihet më me të. Pas mbërritjes në afërsi të shkollës fillore “Kongresi i Manastirit” kanë dalë nga automjeti me ç’rast edhe fizikisht i kanë sulmuar duke u shkaktuar lëndime trupore në kokë dhe trup, njofton MPB.

Po ndërmerren masa për pastrim të plotë të rastit.