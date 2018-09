Shkup, humb jetën djaloshi 18 vjeçar

Në një aksident të rëndë që ka ndodhur mbrëmë rreth orës dy e gjysmë pas mesnate, ka humbur jetën një djalosh 18 vjeçar. Sipas policisë, 18 vjeçari me iniciale D.K. me veturën e tij “Mercede” ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, shkruan Gazeta Lajm. Dy bashkudhëtarët e tij kanë marrë lëndime dhe janë transferuar në klinikë. Rasti ka ndodhur në rrugën “Jadranska Magistrala”, respektivisht afër Rrugës për Kosovë.

“Më datë 25.09.2018 në ora 02,27 në Shkup në rrugën ‘Jadranska Magistrala’ D.K. (18) duke e vozitur veturën ‘Mercedes’ me targa të Shkupit ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Me këtë rast D.K. ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, kurse dy bashkudhëtarët e tij janë transferuar në Kompleksin e klinikave ‘Nënë Tereza’. Në vendin e ngjarjes janë kryer hetime”, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë.

