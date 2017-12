Shkup, protesta kundër ndotjes së ajrit: funskionarët shtetëror të realizojnë premtimet

Qindra qytetarë të Maqedonisë, nën moton “Ngrihuni për ajër të pastër” sot kanë protestuar para Qeverisë së Maqedonisë duke kërkuar masa urgjente për zgjidhjen e problemit për ajrin e ndotur, raporton Portalb.mk.

Protestuesit kërkuan që funksionarët shtetëror, të cilët premtuan se do të zgjidhin problemin, të fillojnë të realizojnë premtimet, t’i identifikojnë ndotësit dhe të zbatojnë sanksione ndaj tyre.

Drejtori ekzekutiv i Ambasadës së Parë të Fëmijëve “Megjashi”, Dragi Zmijanac nga protesta ka porositur se do të përkrahin të gjitha iniciativat dhe protestat kundër ndotjes së ajrit, përfshirë këtu edhe iniciativat e nënave për të mërkurën, më 20 dhjetor se nuk do t’i lëshojnë fëmijët të shkojnë në shkollë.

“Ambasada e parë e fëmijëve “Megjashi” është betuar se derisa nuk zgjidhet problemi me ndotjen e ajrit, derisa niveli i grimcave pm 10 tërë dimrin do të jetë mbi 75 mikrogram metërkub, do të përkrah të gjitha iniciativat e nënave, baballarëve dhe shoqatave të cilat thirren se do të përmirësojnë gjendjen me masa me efekt në kohëzgjatje të shkurtër, të mesme dhe të gjatë”, tha Zmijanac.