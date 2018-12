Me disa aktivitete në vend sot do të shënohet 3 Dhjetori – Dita ndërkombëtare e personave me nevojat të veçanta.

Në sallën solemne të Qeverisë së Maqedonisë do të mbahet diskutim me temë “Forcimi i personave me nevoja të veçante dhe sigurim i përfshirjes dhe barazisë”. Fjalim do të kenë Zoran Zaev, Mila Carovska, Spase Dodevski, Samuel Zhbogar dhe të tjerë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Shënimi i 3 Dhjetorit do të bëhet edhe në Institutin për Defektologji pranë Fakultetit Filozofik në Shkup.

Ndërsa disa aktivitete do të organizojnë edhe instituicione tjera shtetërore.