Në “Kamnik” – vend për qitje sportive në Shkup sot dhe nesër do të mbahet turniri i 11-të i hapur ndërkombëtar në qitje “Gran Pri Skopje 2017”.

Në turnirin ndërkombëtar do të marrin pjesë garues nga SHBA-të, Sllovenia, Rusia, Gjermania, Zvicra, Turqia, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia. Ata do të garojnë në gjashtë disiplina të ndryshme me armë zjarri në largësi prej 25, 100 dhe 300 metra.

Organizator i këtij turniri është Federata e Sportive e Qitjes të Maqedonisë.