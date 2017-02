Shkupi dhe Tetova protestojnë kundër EVN-së

Nismat e protestave kundër EVN-së në Maqedoni nuk kanë të ndalur. Pas protestave në Tetovë dhe Dibër, janë paralajmëruar të tjera protesta për këtë të premte, përcjell Telegrafi maqedoni.

Kësaj radhe, protesta do të mbahen në Tetovë dhe Shkup, me fillim në ora 13:00. Në Shkup, qytetarët ftohen të mblidhen te lokacioni ”Çairçanka”, kurse në Tetovë do të mblidhen qytetarët në qendër të qytetit.

—————————————————————————————————————————————–

THIRJE

Очекуваме масовен протест во Скопје и во Тетово на 24.02.2017 год

Presim protestë masive në Shkup dhe Tetovë me 24.02.2017.

Të nderuar qytetarë,

Ju informojmë se më ditën 24.02.2017 do të mbahet protestë në Shkup dhe Tetovë kundër EVN-ës!

Në Shkup mblidhemi te Çairçanja prej orë 13h00 dhe do të protestohet para zyrës së EVN-ës në Butel, ndërsa tubimi në Tetovë do të bëhet te sheshi njëjtë në ora 13h00 dhe do të protestohet para zyrës së EVN-ës!

Do të dorëzohen kërkesat e qytetarëve deri te EVN nga të dy këshillat Shkup dhe Tetovë!

Në ndërkohë, shpresojmë se do të na bashkëngjiten Kumanova, Gostivari, Dibra, Kërçova, Struga si dhe të gjihta qytet tjera të cilët nuk janë të kënaqur me punën e EVN-ës!

Për deri sa EVN ua shkyç rrymën qytetarëve dhe ua kyç me pagesë, si dhe bën ndërrimin e orëmatësve me dhunë, ne i ndërpresim të gjitha komunikimet me ata deri në dorëzimin e kërkesave tona në pajtueshmëri me protestat që do të mbahen!

Presim protestë masive në Shkup dhe Tetovë me 24.02.2017.

JU PRESIM TË GJITHËVE TË NA BASHKOHENI

Me nderime

Këshillat qytetarë Shkup dhe Tetovë

______________________________________________

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека на ден 24.02.2017 година ќе се одржи протест во Скопје и Тетово против ЕВН!

Во Скопје собирот ќе биде во Чаирчанка од 13:00 часот и ќе се протестира пред канцелариите на ЕВН во Бутел додека во Тетово собирот ќе биде на плоштадот исто така од 13:00 часот и ќе се протестира пред канцелариите на ЕВН.

Ќе се достават барањата на граѓаните до ЕВН од двата совети од Скопје и Тетово! Во меѓувреме се надеваме дека ќе ни се придружат и Куманово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга како и сите други градови кои не се задоволни со начинот на работа на ЕВН.

Додека ЕВН им ја исклучува струјата на граѓаните и им ја вклучува со надоместок како и врши промена на броилата на насилнички начин, ние прекинуваме секаква комуникација со нив се до доставување на нашите барања согласно протестите кои ќе се одржат!

Очекуваме масовен протест во Скопје и во Тетово на 24.02.2017 год.

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ СИТЕ ДА НИ СЕ ПРИДРУЖИТЕ.

Со почит, Градскиот совет од Скопје и од Тетово.

#krejtkunderEVN

#cитепротивEVN

#hepimizkarsiEVN