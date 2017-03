Shkupi e përmbys Renovën, shkëlqen Jasir Asani (Video)

Në ndeshjen e javës së 22-të, të LPFM-së, futbollistët e F.C. Shkupit në “Çair” pritën Renovën dhe në fund e përcollën me përmbysje të rezultatit 3-2 (1-2). Për Çairasit ishte kjo fitorja e parë pas plotë 10 ndeshjeve në kampionatin e Maqedonisë dhe fal humbjes së Pobedës arritën që ti ikin zonës së rrezikut.

Rastin e parë Shkupi e kishte në minutën e 18-të, por që Mishovski e ndaloi Demirin që të shënoj dhe aty u regjistrua edhe rivënia e parë nga këndi. Edhe në vazhdim ishin lojtarët e Shkupit që kërcënonin portën e Renovës, përkundër mysafirëve të cilët ishin të koncentruar në mbrojtje dhe mundoheshin vetëm me disa kundërsulme, në mënyrën në të cilën edhe e shënuan golin nga një distancë e konsiderueshme diku rreth 30 metra pas një gjuajtje që bëri Sadiku e cila u devijua nga Sedat Berisha dhe për fat të “Gipsarëve” përfundoi në rrjet.

Tre minuta më vonë përmes Jusufit, Renova kishte rastin ta dyfishoj rezultatin por ishte mbrojtja e Shkupit ajo që në momentin e fundit reagoi dhe largoi topin nga zona e rrezikut dhe rezultati mbeti ai i para tre minutave. Gjatë gjithë kohës ishin “Çairasit” ata që kërkonin golin, sulmuan më shumë posaçërisht nëpërmes Asanit, por duheshte të presim deri në minutën e 38-të ku krosimin e Muharem Bajramit brenda 16-të metërshit më së miri e shfrytëzoi 11-tëshi i sapo ardhur te Shkupi Jasir Asani

Dhe atëherë kur të gjithë mendonin se në pushimin prej 15 minutave do të shkohet me rezultat të barabartë, ishte pikërisht Gafuri i cili bëri një harkim të mirë në zonën e Shkupit dhe pas një hallakate të madhe ishte Jusufi ai i cili e shfrytëzoi më së miri hallakamën dhe shënoi për epërsi të Renovës dhe me këtë rezultat u mbyll pjesa e parë.

Pjesa e dytë filloi me rastin e Renovës, në të cilin Maliq dërgoi një gjuajtje rreth portës. Në minutën e 52 ishte Jasir Asani i cili arriti me shumë mençuri të futet në 16-të metërshin e Renovës dhe topin e kthyer nga portieri pas gjuajtjes së Asanit Besar Isenit e shfrytëzoi mjaftë mirë, dhe brenda asaj hapësire të ngushtë dhe të vogël të barazoi rezultatin.

Shkupi i mbështetur nga tifozët e saj “Shvercerat ” arriti të sulmoj, të kërkoj golin e fitores ku u desh të kronometrohet minuta e 70’ atëherë kur Asani dërgoi një gjuajtje potente e cila përfundoi në fundin e rrjetës.

Në ndeshjen e ardhëshme ekipi i Shkupit do të përballet me Pobedën, kurse Renova do e pres ekipin e Pelisterit/Lajm