Skuadra e Shkupit, të mërkurën, do të udhëtojë për në Strumicë, ku do të përballet me Bellasicën, në kuadrin e jaëvs së 6-të në LPFM.

Në këtë ndeshje Shkupi do të jetë me dy mungesa, shkaku i lëndimit vazhdon të jetë jashtë ekipit Besart Krivanjeva, ndërsa Rron Broja me shumë gjasa do të mungojë edhe ndaj Bellasicës, pas lëndimit që pësoi në nyjën e këmbës.

Bellasica-Shkupi do të luhet në stadiumin “Mladost” në Strunicë me fillim prej orës 15:30 minuta.