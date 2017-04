Shkupi me mungesa në Shtip, por Berisha optimist

Skuadra e Shkupit do të udhëtojë për në Shtip me tri mungesa. Bujamin Asani dhe Jasir Asani mungojnë shkaku i pesë kartonëve të verdhë, ndërsa Dimitrija Llazarevski shkaku i lëndimit që mori në ndeshjen e fundit ndaj Pelisterit. Edhe pa këtë treshe, mbrojtësi Sedat Berisha shpreson se do të kthehen me rezultat të mirë nga ky udhëtim.

“Nuk besoj se luan rol kundërshtari. Ne secilën ndeshje e marrim njëjtë. Jemi të fokusuar vetëm në rezultat pozitiv, edhe pse në këtë ndeshje do të kemi tri mungesa të mëdha nga njëmbëdhjetësha e parë. Mendoj se secili që do të luajë do të japë maksimumin dhe shpresojmë që të kthehemi në Shkup me tri pikë të reje nga Shtipi, për të qenë edhe më afër sigurimit të ekzistencës, edhe pse deri në fund të kampionatit ka shumë për tu luajtur. Është një sezon mjaft i vështirë pasi që kampionati ka ekipe mjaft të forta, por edhe ne jemi një grup shumë i fortë, që nga stafi i trajnerëve dhe të gjithë 25 lojtarët. Atmosfera është shumë e mirë në skuadër dhe me paraqitjet e fundit që kishim kemi fituar besimin, se vërtet kemi kualitet për të qenë sa më lartë në tabelë”, tha Sedat Berisha./lajm

Ndeshjet, java e 25-të

(e mërkurë, ora 16:00)|

Rabotnicki-Shkëndija

Renova-Vardar

Bregallnica-Shkupi

Pelister-Sileks

Makedonija GJP-Pobeda

Renditja:

1.Vardar 56

2. Shkëndija 50

3.Rabotnicki 39

4. Pelister 36

5. Sileks 34

6. Renova 31

7. Shkupi 25

8. Pobeda 21

9.Makedonija 16

10. Bregallnica 13