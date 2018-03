Shkupi, nikoqir i “Skopje”-s në Tetovë

Duke marrë parasysh se reshjet e dendura të shiut gjatë ditëve që lamë pas kanë rënduar mjaft shumë stadiumin “Boris Trajkovski” në Maxhari, ku FC Shkupi luante ndeshjet në cilësinë e nikoqirit, ndërsa sipas të gjitha gjasave sipas paralajmërimeve të sinoptike, kohë me shi do të mbretërojë edhe në fundjavë. Kështu skuadra e Shkupit ndeshjen e javës së 24-të, që është nikoqire e “Skopjes” ka vendosur ta luajë në stadiumin e Qytetit në Tetovë.

Ndeshja në fjalë do të luhet të dielën (18.03.2018) me fillim në orën 14:00, pasi që ditë më parë skuadra vendase, Shkëndija luan përballjen me Sileksin.