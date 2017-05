Shkupi organizator i Final Four për meshkuj deri 18 vjeç

Klubi i basketbollit Shkupi do të jetë organizator i turneut përfundimtar të kampionatit të gjeneratës deri më 18 vjec (meshkuj).

Ekipet e MZT Skopje Aerodrom, Rabotnicki, Vardar dhe Shkupi do të garojnë në betejën për titullin e kampionit, kurse të gjitha ndeshjet do të luhen në sallën sportive “Shaban Tërstena”. Ndeshjet gjysmëfinale do të luhen më 5 qershor, kurse finalja dhe ajo për vendin e tretë një ditë më vonë.

Çiftet, gjysmëfinalet M18, meshkuj

Rabotnicki-MZT Skopje Aerodrom

Vardar-Shkupi./lajm