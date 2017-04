Në rast se referendumi në Turqi perfundon me rezultat pozitiv per presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan, rezultatet do të festohen edhe në Shkup, shkruan Gazeta Lajm. Kamera jonë ka kapur disa vetura në Çarshinë e Vjetër që tashmë janë stolisur me flamuj turq dhe të AKP partisë, për të festuar. Informacionet e fundit flasin për rezultat të ngushtë në favor të përkrahësve të Erdoganit.