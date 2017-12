Shkupi-Vardar, hyrja pa pagesë për të gjithë tifozët e FC Shkupi

Të nderuar dashamirë të futbollit, tifozë të FC Shkupit, duke marrë parasysh që të dielën skuadra jonë luan një nga ndeshjet shumë të rëndësishme në kuadër të 1/8-tës, së Kupës së Maqedonisë, ku në ndeshjen kthyese futemi me rezultat pozitiv 1:1 dhe jemi në cilësinë e nikoqirit, kryesia e FC Shkupit ka vendosur që në këtë ndeshje të gjithë ata që do të vijnë të shikojnë ndeshjen FC Shkupi – KF Vardari, hyrja do të jetë pa pagesë. Andaj ju ftojmë që të vini në numër sa më të madh dhe të përkrahim skuadrën e zemrës në suksesin e radhës, duke shpresuar në kualifikim në çerekfinale.

Ndeshja FC Shkupi – KF Vardari luhet të dielën (17.12.2017) me fillim në orën 13:00 në stadiumin Gjorçe Petrov, thuhet në njoftimin e FC Shkupi.