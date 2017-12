Skuadra e Shkupit do ta pres Vardarin në kuadrin e ndeshjes së kthimit të 1/8-së së finales së Kupës së Maqedonisë në futboll. Ndeshja do të luhet në stadiumin në Gjorce Petrov, të dielën me fillim prej orës 13:00.

FFM nuk lejoi që ndeshja të luhet në Çair për shkak të terrenit sipas tyre jo përshtatshëm për lojë.

Këtë duel do ta referoj arbitri më i mirë në Maqedoni për vitin 2017, Aleksandar Stavrev. Ndeshja e parë përfundoi 1-1. Fituesin e këtij dueli e prêt përballja me Shkëndijën.