Të mërkurën (26.12.2018) në ora 18 e 27 minuta, shkupjani me iniciale T.D. e ka njoftuar policinë se me një shtëpi në fshatin “Skupi” në Shkup e ka gjetur të vdekur vëllaun e tij 54 vjeçar me iniciale Zh.D., transmeton Gazeta Lajm. “Mjeku i Ndihmës së parë mjekësore ka konstatuar vdekjen, pa shenja shenja dhune. Me urdhër të Prokurorit publik, trupi i pajetë është dorëzuar për obduksion”, njoftoi MPB.

