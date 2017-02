Shkupjani merr në qafë gjashtë emigrantë, arrestohet nga policia

Policia ka paditur shkupjanin A.M. (29) për shkak të dyshimit se ka kryer veprën “trafikim i emigrantëve”. Më datë 20.02.2017 me veturë të llojit “Alfa Romeo” ai ka transportuar gjashtë emigrantë (tre nga Pakistani dhe tre nga Siria) nga kufiri me Greqinë deri në kufirin me Serbinë. Rreth orës 03 e 30 minuta në rrugën “Kliment Ohridski” ka shkaktuar aksident trafiku duke u rrokullisur me veturë, kurse të gjithë udhëtarët kanë marrë lëndime dhe janë dërguar në Qendrën mjekësore në Strumicë ku u është ofruar ndihma e parë.