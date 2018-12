Shkurte Gashi vazhdon të mbetet një nga këngëtaret e pakta kosovare e cila intepreton live në mbrëmjet muzikore që merr pjesë.Interpretuesja e shumë hiteve ka qenë e ftuar tek emisioni “Nin” dhe ka folur për jetën profesionale dhe personale.Në rubrikën “Thuje ose Haje” moderatori i këtij emisioni Alaudin Hamiti, ka pyetur këngëtaren kosovare se sa paguhet ajo për një mbrëmje muzikore, përgjigjja e sa ka qenë pak befasues.

“Nuk mundem me tregu për këtë pjesë, është menaxheri i imi ai i cili merret me këtë pjesë, por nëse krahasohemi ne me këngëtaret e huaj, me vjen marre ta përmendi çmimin, sepse është e vështirë me këndu live” tha GashiSipas informacioneve që ka AlbanienShow, Shkurte Gashi paguhet deri në 4500 euro për një mbrëmja muzikore.

