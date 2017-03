Shokohen tifozët e Barcelonës: Ja sa njerëz në Kataloni bëjnë tifozllëk për Realin

Çdo i treti banor në katatoni është tifoz i Barcelonës, mirëpo të gjithë tifozët e klubit nga Camp Nou i ka befasuar një hulumtim i cili ka treguar se numrin e tifozëve të Realit në atë krahinë.

Për Barcelonën bëjnë tifozllëk 77,5 për qind e katalonasve, kurse klubi i dytë për nga tifozët nuk është rivali i qytetit, Espanyoli, por Real Madridi. Për klubin që urrehet te shumica e katalonasve bëjnë tifozllëk madje 10 për qind e Katalonisë, që sipas regjistrimit të fundit ma më shumë se 7 milion banorë. Për Espanyol bëjnë tifozllëk 3,6 për qind të katalonasve. Athletic Bilbao është i katërti me 1,4, kurse Atletico Madrid është i pesti me 1,2 përqind të tifozëve. Është interesante edhe hulumtimi se 55 për qind të katalonasve janë krenar me rezultatet e reprezentacionit të Spanjës. /lajm