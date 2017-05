Shokon ish gazetarja: Kam ikur nga Prishtina drejt Tiranës, shkaku i Kadri Veselit

Ajo ka shkruar se shkaku i Kadri Veseli është detyruar të ikë nga Prishtina drejt Tiranës.

“Po tutna që më bind me ma mësy ti personalisht (e jo do gra të nderuara të PDK-së që qe sa kohë po kërkojnë të bëhen ‘shoqe’ me mua. Me femra s’më shkon muhabeti, shkruan aty në dosjen time, lexo), ….këtyre ditëve për ta shpëtuar mendimin e lirë, pavarësinë time, dhe për ta shpëtuar veten nga lakmia për të më bërë ti ‘dikushi’, kam ikur nga Prishtina”, ka shkruar Berisha përcjellë “Bota sot”.

Ja postimi i saj i plotë:

Kadri Veselit njëmend po ‘ja hanë’ gjinja, bash qysh ka kërkuar dhe dëshiruar vet.

Veç kur t’ja nisin edhe me ja ‘pi’!

Bravo të qoftë, zoti Kadri!

Kurrkushi s’je që s’më ‘merr’ edhe mua!

Merrëm, pse mos me më marr!