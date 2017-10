Shoku i Ali Ahmetit  me poezi ofendon Ermira Mehmetin: “Si një mushkë bëri xinxë”! (Foto)

Petrit Menaj, ish-ushtaraku dhe përkrahësi i BDI-së i ka kushtuar një poezi ish-deputetes Ermira Mehmeti.

Ai këtë e ka bërë pas shfaqjes së fundit publike të Ermirës në një media në Tiranë, ku ajo kishte shprehur pakënaqësi ndaj ish-subjektit të saj politik. Me këtë, Mënaj që konsiderohet edhe njeri i afërt i Ali Ahmetit ka thumbuar ish-deputeten, shkruan INA.

DY FJALË PËR ERMIRËN E TË TJERË

Eh moj Ermira Devaja

Me BDI-në moj ç’të gjeti?

Në krah ndoshta dot s’të mbajtëm

Por ke bërë ç’të deshi qejfi.

Na thuaj vall çfarë të mungojë?

Çfarë e deshe nuk e pate!

Kudo nëpër botë shkove

Edhe në vendet arabe.

Ku të deshi qejfi vajte

Nëpër botë këdo takove

Çfarë të deshi zemra bëre

Ç’të deshi shpirti shijove.

Këto gjëra kurrë si pate

Kur s’ishe me BDI-në

Ta dish ti do mbesh “ishte”

BDI-ja do të ndrijë.

Jo ishte partija jote

Por ishte njëherë një Ermirë

Që i harroj gjithë të mirat

Si një mushkë bëri xinxë.

Gjithë që hëngrët edhe çvatët

Tash e shani BDI-në

Tash që u ikën favoret

BDI-ja s’është e mirë.

Ne që edhe ndo një herë

Për fëmitë në sofër bukë

S’kemi pasur por duruam

BDI-në si ti se dhamë

Por idealin e kujtuam.

Ti që ideal nuk pate

Jetën e pate pazar

Ndaj shanë parë e mbrapsh

Edhe pret kush të të marë.

Të kujtohen gjithë këshillat

Si në Shkup dhe në Tiranë

Të erdha në parlament

Të thash: “Ermira ngadal”.

Të fola si fëminë tim

Ti dëgjova çfarë më the

Të thash ëngjëj të gjithë s’janë

Të gjithë s’ta kanë me hile.

Por ti përsëri gabonë

Mendon veten se kush je

Gjithë meritat ty ti dha

BDI-ja edhe ne.

Ne edhe Ali Ahmeti

Ti dham që jetën ndryshove

Por çudi ti që të gjitha

Mendonë se vetë i more.