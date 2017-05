Shokuese: Pas tentimit për vrasjen e Ziadin Selës qëndrojnë partnerët e BDI-së!

,,Qoseto”organizata që tentoi të vrasi Selën dhe deputetët e Parlamentit!

Shpëtim Pollozhani

I akuzuari i pare per tentim vrasjen e deputetit Ziadin Sela eshte anetar i organizates ,,Qoseto”. Kjo organizate eshte ne mesin e disa organizatave grueviste qe tentuan ti vrisin deputetet ne Parlament. Ky monstrum, Qoseto nga vitet 1890-1910 ka vrare me pagese afer 100 njerez, (gjithnje sipas historiografise maqedonase ku numrat dhe datat jane problemi me i vogel). Ne mesin e te vrareve ka: turq (zyrtare), bullgarë, maqedonas (kundershtare te VMRO-Bullgare) dhe shqiptare. Qellimi i kesaj organizate eshte vrasja e tradhtareve te VMRO-bullgare. Ketyre vrasesve u prin Filip Petrovski, drejtor aktual i Arkivit te shtetit, (i emëruar nga qeveria VMRO-BDI). Ky person u printe edhe protestave kunder Universitetit te Tetoves ne vitin 2007 ku kerkoheshin dhoma gazi per shqiptaret. Ne keto grupime hyn edhe TMRO(organizata teroriste revolucionare maqedonase, poashtu partner në koalicionin qeveritar VMRO-BDI), kryetar i se ciles eshte Vanço Shehtanski, drejtor i Vetqeverisjes lokale. Ky eshte ai zv. ministri, i cili ia anulonte vendimet ministrit te arsimit shqiptar z. A.A( kur behej fjale per emra maqedon qe duhej te zevendesoheshin me emra shqiptar).

Hajde shqiptare hajde kujt jane duke i sherbyer keto 26 vjetet e shkuar djerë dhe me theks te vecante 2006-2016.