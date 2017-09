Show i Messit për debakël të Espanyolit (VIDEO)

Barcelona fiton me rezultatin e thellë 5-0 në derbin ndaj Espanyol dhe bind të gjithë me lojën e saj, tre ditë para përballjes me Juventusin, për Champions League.

Lionel Messi ishte ylli i mbrëmjes, duke shënuar tre golat e parë të takimit, çka solli më pas dorëzimin e kundërshtarit.

Gerard Pique dhe Luis Suarez ishin autorët e golave të tjerë për katalanasit, të cilët tani kryesojnë të vetëm kampionatin.

Në këtë mbrëmje, krahas ‘Manita-s’, debutuan edhe dy nga afrimet verore të Barcelonës, Paulonho dhe Dembele, ndërkohë që ky i fundit asistoi edhe golin e Suarezit.