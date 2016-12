Në faqen Reforma BDI eshte shpallur nje liste me emrat e disa funksionareve te BDI-se per te cilet thuhet se do te largohen nga partia, shkruan Gazeta Lajm. Nuk dihet kush qendron prapa kesaj faqe, kurse ne BDI thone se ende nuk eshte diskutuar per pergjegjesi eventuale te funksionareve te kesaj partie qe eventualisht do te bartin pergjegjesi per rezultatin e dobet zgjedhor.