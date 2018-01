Shpërthen Açka: Helena Çaushesku u pushkatua, Nexhmija përdor “median e lirë”…

Shkrimtarja Flutura Açka ka ironizuar përmes një postimi në rrjetet sociale për faktin se sot 25 vite pluralizëm, edhe Nexhmije Hoxha na uron përmes medias së lirë. Sipas saj, sot “edhe media është politike dhe fjala është e ngrirë”.

Reagimi i Flutura Haçkës

Për të burgosurën fjalë të lirë!

Ndërsa festohet për ditëlindjen e fjalës dhe medias së lirë, askush nuk e ka menduar se mbi 25 vite me pas, Nexhmije Hoxha do të na uronte përmes medias së lirë Vitin e Ri 2018.

Sigurisht, nuk po them në ato ditë të ankthit të Lirisë t’i ishte shkruar fati si Çausheskëve në periferi të Tiranës, nuk po them të vdiste në burg, nuk po them të mos I jepet e drejta të flasë, por “shtëpia e dashur” nuk kishte pse i jepej fshehurazi të kujtonte 30-vjetorin e burrit të vdekur, të ishte denuar per genocid klika e saaj dhe jo per kafe e sofrabezë, t’i kërkohej t’u kërkonte falje viktimave të krimeve komuniste para se të qesëndiste se nga trafiku i rrugëve të demokracisë, janë vrarë më shumë shqiptar? se nga tytat e diktaturës.

Kur e kam shkruar këtë reportazh që po postoj k?tu, nuk e kam besuar kurrë që fjala dhe media e lirë do të ishte më me zinxhirë nga dita kur u pagëzua si e lirë. Tani media është politike dhe fjala është e ngrirë. Përveç shumë pak gazetarëve me integritet dhe ndonjë tarallaku që në vend të gojës ka kloset. Dita për të duartrokitur AntiLirinë.