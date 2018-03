Shpërthen deputetja maqedonase: Prej sot jam shqiptare! (Video)

“Në kordinim të organizuar me VMRO-DPMNE-në, Komiteti Komunal nga partia e tyre në Karposh në krye me kryetarin e këtij komiteti Sasho Llazarevski dhe Toni Jarevski këshilltar aktual në Karposh , së bashkull me aktivistë partiak sonte protestuan para shtëpisë time, shkruan deputetja e LSDM-së Frosina Remenski.

Ajo tha se kësaj radhe nuk pret që askush ti padisë ata, sepse vetë do ta dorzojë të njëjtën me të gjitha faktet që posedon.

“Nga sonte jam edhe maqedonase, edhe shqipatre, edhe turke, edhe rome, edhe boshnajke edhe sërbe më thoni si të doni sepse e di që ua dua të mirën të gjithve pa marrë parasyshë përkatësin etnike dhe nacionalitetin, shkruante mes tjerash Remesnki në profilin e saj në facebook./ RTV21

Ja dhe statusi saj origjinal në rrjetin social Facebook: