Shpërthen gazetarja e njohur maqedonase: Më censuruan emisionin, por ajo e transmeton në fb!/VIDEO

Gazetarja e njohur maqedonase Snezhana Lupevska ka theksuar se i është censuruar emisioni i saj KOD në një nga televizionet e njohura publike në Maqedoni, informon INA.

Ajo ka theksuar se mbrëmë është përballur edhe me një presion kur është informuar se nuk do të jepet i plotë episodi i ri i emisionit Kod, për fatin tragjik të dy punëtorëve, njëri që ka ndërruar jetë dhe njëri që ka këputur dorën gjatë punës dhe se dyja rastet kanë ngelur në labirinthet gjyqësore.

Por gazetarja e revoltuar ka theksuar se edhe përkundër pasojave që mund të pësojë, për shkak të arsyeve morale dhe njerëzore e humane ka vendosur që emisionin e saj ta transmetojë të plotë në profilin e saj në facebook. Ajo thotë se edhe po të mbetet pa punë në ate televizion do të qëndrojë në anën e të vërtetës.