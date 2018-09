Shpresat e Maqedonisë që udhëhiqen nga seleksionuesi, Nexhat Shabani dy herë mposhtën Shqipërinë

Reprezentacioni U15 i Maqedonisë në futboll me rezultat minimal 1-0 e ka mposhtur Shqipërinë në një ndeshje miqësore që është zhvilluar në QRS “Biljanini Izvori” në Ohër.

Për Shpresat që udhëhiqen nga seleksionuesi, Nexhat Shabani, është kjo fitorja e dytë ndaj moshatarëve nga Shqipëria, pasi para pak ditësh festuan në Korcë me rezultat 2-1. Gjorgji Stojanovski ishte golashënuesi i vetëm në këtë ndeshje. Para se të shënohej goli, Maqedonia kishte mbetur me një lojtarë më pak në fushë, për shkak se me karton të kuq ishte ndëshkuar Enis Buqi.

“Jam shumë i kënaqur me lojën dhe dëshirën e djemve. Dy fitoret ndaj Shqoipërisë janë të mirëseardhura në punën e ardhshme me të rinjtë. Rezulatet për ekipin e kësaj moshe nuk janë shumë të rëndësishme, megjithatë është mirë të fitohet kur luan bukur. Gjithashtu shumë më pëlqeu përgjegjësia e futbollistëve kur mbetëm me një lojtarë më pak. Nuk u tërhoqën, por vazhduan të sulmojnë, ndërsa shpërblimi erdhi përmes penalltisë”, tha përzgjedhësi i U15, Nexhat Shabani.

Në peridhën e ardhshme, Maqedonia do të luaj miqësore të reja me kundërshtarë, të cilët do të mësohen në mënyrë plotësuese.