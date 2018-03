“Shpresat” sot kundër ftohtit dhe rusëve

Reprezentacioni i Maqedonisë deri më 21 vjeç sot do të përballet kundër Rusisë në kuadrin e ndeshjes së pestë eliminatore për Euro 2019 në Itali.

Seleksionuesi Bllagoja Milevski ka deklaruar se po krijon një ekip të ri, pas tre paraqitjeve të dobëta.

“Gjithsesi se jo vetëm Rusia, por edhe reprezentacionet tjera në grup nëse i nënvlerësoni ose i mbivlerësoni, do të keni probleme në atë ndeshje. Sa i përket Rusisë nuk duhet të harxhojmë fjalë për kualitetet e tyre. Bëhet fjalë për ekip të fortë, e përbërë me lojtarë që luajnë në klubet ruse. Dmth kanë cilësi. Në anën tjetër, ne jemi në situatë të krijojmë ekip të ri, pas ndeshjes me Austrinë, paralajmërime që po i realizojmë”, tha Milevski.

Ndeshja Maqedonia-Rusia do të luhet sot ( e premte) me fillim prej orës 14:00 në qendrën stërvitore “Petar Milloshevski”.