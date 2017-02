Shqipja gjuhë zyrtare vetëm si lojë fjalësh

Hasan Jashari

Të nderuar miq.

Pasi që debati për gjuhen është jetik per ne

po u ofroj një pikëpamjen timen

Si funksionon praktikisht kjo shemë mashtruese se gjuha 20 % është zyrtare?

Kushetetuta e RM

AMANDAMENTI V

Në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në komunikimin ndërkombëtarë gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik.

Një gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve, gjithashtu, është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj, siç specifikohet në këtë nen. (“ si specifikohet në këtë nen.” Pikerisht këto pesë fjale në klapa e bëjnë të papërdorshëm zyrtarzimin duke e shëndruar vetëm si përkthim në nivel lokal edhe ate për disa raste dhe dokumente personale). Kurse në Tetovë ku 90% e popullatës janë shqiptarë maqedonasit I marrin të gjitha dokumentet në gjuhën maqedone

Si funksionon praktikisht kjo shemë mashtruese?

Kur një shqiptarë shkon të merr nje certificate të lindjes . psh. Mund ta mbush formularin në gjuhën shqipe por nëpunësi shqiptarë duhet që ta mbush edhe një formular në gjuhë n maqedone që dokumenti zyrtarisht te formalizohet. Kjo është tallje me zuraterizimin që shkruan më lartë e pastaj ka kurthe që ai të bëhet I paprdorshëm praktikisht si që ndodh përditë në admnistratën publike në RM.

Dispozitat e mëposhtme e Kushtetutës: (4) Çdo person që jeton në njësinë e qeverisjes vendore, në të cilën së paku 20% e popullsisë flet një gjuhë zyrtare tjetër nga maqedonishtja mund të përdorë cilëndo gjuhë zyrtare për të komunikuar me zyrën rajonale të qeverisë përgjegjëse për atë komunë; zyra e tillë do të përgjigjet në atë gjuhë në mënyrë plotësuese në maqedonisht. Mrekulli. Ja këtu, publikisht kërkojnë një ekspert maqednosa për të sqaruar këte hirarki gjuhësore dhe këte rropatje .Kjo u referohet vetëm për qytetarët dhe ata do marrin dy përgjigje ( Vendime, letra, urdhëresa, udhëzime… ) do të thotë përveç në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe.Por këte të drejtë nuk ka institucioni; UEJLI ,Universiteti I Tetovës, shkollat, komunat, ndërmarjet p.sh nga Tetova. Pra, ne jemi vetëm përkthyes të gjuhës sonë. Pra, asesi nuk mund të marrim një vendim ne gjuhën tonë gjë që ka qenë e mundur me Kushetutën e RSF të Jugoslavisë të viti 1974.

Në komunat ku shqiptarët janë ndër 20 % thuajse nuk ka edhe përkthime përvec në mbledhjet e komunave ku ka këshilltarë shqiptarë . Atje arsyetimet janë të ndryshme, nuk ka të holla për përkthyes, nuk kemi printuar përkthimin dhe cdo gjë shkon në maqedonishte edhe kur ka 20 shqiptarë dhe 1 maqedon. Mbeldhja mbahet në gjuhëm maqedone