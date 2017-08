Shqipja, tollovi tek shqiptarët e Maqedonisë

Zëvendëskryeministri për eurointegrime në Maqedoni, Bujar Osmani përmes një postimi në facebook, direkt nga mbledhja e qeverisë ka njoftuar opinionin për miratimin e Ligjit për Zyrtarizimin e gjuhës shqipe.

“Në këto momente, në mbledhjen e qeverisë, sapo kemi miratuar propozim-ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë, me siglën e flamurit të Europës. Jemi në prag të mbylljes së njërës prej çështjeve më të rëndësishmë nga Marrëveshja e Ohrit. Na qoftë për hajër! Ne vazhdojmë!”, kështu ka shkruar Bujar Osmani në facebook.

Ai përveç tjerash ka publikuar një pjesë të këtij ligji, me ç‘rast vërehet qartë, edhe siç thonë opinionistët e ndryshëm në Maqedoni, se nuk bëhet fjalë për zyrtarizim të gjuhës shqipe, por avancim të saj, pasi që gjuha shqipe nuk mund të implementohet në qytetet(komunat) ku shqiptarët janë nën 20 përqind.

(1) Në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik.

(2) Gjuhë tjetër që e flasin së paku 20 për qind e qytetarëve (gjuhë shqipe), gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe alfabet i saj, në përputhshmëri me ketë ligj.

(3) Në të gjitha organet të pushtetit qendror në Republikën e Maqedonisë, institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike, drejtoritë, komisionet, personat juridik të cilët kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucionet tjera, gjuhë zyrtare përskaj gjuhës maqedonase dhe shkrimit të saj është edhe gjuha që e flasin 20 për qind e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj.

Ligji, sipas gjitha gjasave, para se të kalojë në votim në Kuvend do të shkoj edhe në Komisionin e Venecias, edhe përkundër që partnerët e koalicionit qeverisës janë ta ndarë nëse Ligji si tërësi do të shkojë në komision apo vetëm pjesë të saj.

Analisti politik Arsim Sinani, në një prononcim për portalin tesheshi ka pyetur se çka do të ndodh me shqiptarët të cilët jetojnë në qytete ku janë të përfaqësuar nën 20 për qind. Pra, sipas tij ky ligj merr kahje selektuese të qyteteve, ku guxohet dhe ku nuk guxohet të përdoret gjuha shqipe.



“Mendoj se është ndërhyrje për përmirësim të statusit të përdorimit të gjuhës shqipe me kufizime të dukshme pasi disponim ka në koalicionin qeveritar por numrat nuk lejojnë ndryshime kushtetuese. Parashtrohet dilema çka me shqiptarët ku janë nën 20% si në Ohër, Manastir, Krushevë, Prilep. Them se është një betejë që vazhdon dmth për at që duan ta shohin gjuhën shqipe zyrtare është mashtrim, për ata që duan të shohin progres është sukses”, deklaroi për tesheshi.com Arsim Sinani.Ndërsa sipas opinionistit dhe botuesit të gazetës “Lajm”, Fejzi Hajdarit, vetëm Serbia dhe BDI-ja i festojnë humbjet, ngaqë, në vitin 2002 kryetari i BDI-së kishte deklaruar se e kanë zyrtarizuar gjuhën shqipe, e tani po festojnë për avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe.AVANCIM I PËRDORIMIT do të thotë pak më shumë se Marrëveshja e Ohrit, por shumë më pak se ZYRTARIZIM I PLOTE I GJUHËS SHQIPE. GJUHA SHQIPE s’është, e as që do të jetë ZYRTARE (në një rrafsh me maqedonishten)…, as me LIGJ, e as pa LIGJ. Kjo garniturë politike shqiptare në qeveri, përfundimisht s’ka kapacitet e as guxim për të bërë ZYRTARE, njësoj si maqedonishten. Gënjejnë të gjithë ATA që thonë se është ZYRTARE si MAQEDONISHTJA!”, ka shkruar në rrjetin social facebook, Fejzi Hajdari.

Nga ana tjetër, në momentin kur zv/kryeministri i BDI-së, Bujar Osmani thurrte lavde për partinë e tij në facebook, ishte pikërisht deputeti shqiptar dhe nënkryetar i LSDM-së, Muhamed Zekiri ai i cili përgënjeshtroi Osmanin se pas zyrtarizimit të këtij ligji qëndron BDI-ja. Sipas Zekirit miratimin e ligjit për gjuhën shqipe e bëri Qeveria dhe jo BDI-ja.

“Pas vendimit për miratimin e ligjit për gjuhën shqipe qëndron QEVERIA e jo BDI-ja.Pjesë e qeverisë janë LSDM-BDI dhe Aleanca Shqiptare!!! Të mirat e të këqijat në këtë qeveri do i ndajmë bashkë me partnerët e koalicionit”, ka shkruar Muhamed Zekiri në facebook. /tesheshi.com/