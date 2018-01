Shqiptarët arratisen nga burgu në Greqi, prenë hekurat e qelisë e zbriten me çarçafë

Policia greke arrestoi njërin prej 3 shqiptareve qe u arratisen ne mënyrë spektakolare ne orët e para te se enjtes nga qelia e paraburgimit ne Gjykatën e Athinës. Shqiptari i arrestuar, 35 vjeç, identiteti i te cilit nuk është bere me dije, u arrestua ne zonën e Menidit, një lagje ne Athinë.

Bashke me tre shqiptaret u përpoq te arratisej edhe një gjeorgjian i cili u kap nga autoritetet ne oborrin e Gjykatës. Ndërkohë vijon operacion i kërkimit për dy shqiptaret e tjerë. Autoritetet greke bëjnë me dije se 4 te paraburgosurit kane prere hekurat e qelisë me një lime dhe me pas kane zbritur duke përdorur çarçafë. Ata do te paraqiteshin mëngjesin para trupit gjykues qe do te shqyrtonte akuzat kundër tyre.

2 shqiptare akuzohen për trafik lendesh narkotike, ndërsa tjetri bashke me shtetasin gjeorgjian akuzohen për vrasje.