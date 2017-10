Shqiptarët do të ndëshkojnë rëndë edhe kësaj radhe

Veni re,

… Shqiptarët në prag të këtyre zgjedhjeve lokale në shikim të parë duken si të heshtur në pamjet e tyre. Por në fakt perceptohet se kanë gugullima ndryshimi në shpirtin e tyre. Ata sikur duan të thon diçka , ata kanë të grumbulluar një mllef të madhë në unin e tyre e që pa dyshim se duan ta shprazin me verdiktin e lirë më 15 tetorë.

Mbajeni mend,

shqiptarët më 15 tetorë do ta ndëshkojnë mashtrimin një dekadësh, do ti ndëshkojnë sjelljet e Allkaponëve lokal, do ti lënë me gishta në gojë dinastitë familjare që kanë menduar se po luajnë mastrapalla me qytetarët e ngratë e ata duke u pasuruar dhe jetuar jetë luksoze. Madje ekstra do ti thuan STOP të keqes , EDHE HAJDUT EDHE MASHTRUES shqiptarët nuk do të lejojnë të jenë më në zyrat publike të të parëve !

(Qenan Aliu)